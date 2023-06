Fedez chiarisce: Ecco perché Luis Sal ha lasciato Muschio Selvaggio

Dopo settimane di dubbi, incertezze e gossip vari Fedez è intervenuto online per fare chiarezza sull’addio di Luis Sal da Muschio Selvaggio. I due, molto amici, hanno dato vita insieme al noto podcast e insieme hanno deciso di non lucrare sul format che nel giro di pochi anni è diventato un vero e proprio programma.

Scomparso dalle diretta da Febbraio, dopo la messa in onda di Sanremo Sal non ha rilasciato nessuna dichiarazione in merito al suo addio. Fedez è tornato in onda da solo provando a ovviare a tutte le domande curiose che riguardavano il suo ex socio. Oggi Fedez, legittimato anche dall’entourage di Luis Sal, è apparso in video per spiegare cos’è successo.

“Finalmente vi darò le tanto agognate spiegazioni sulla sparizione di Luis”, ha esordito il rapper palesemente dispiaciuto per la situazione creatasi. Dopo una lunga premessa dove il cantante si è anche preso le sue responsabilità Fedez è entrato nel merito e ha rivelato i dettagli dell’accaduto, episodio verificatesi dopo la fine del Festival di Sanremo 2023: “C’è stata una parentesi più lavorativa che divertente, la parentesi di Sanremo. Sanremo è stato un progetto voluto fortemente da me perché pensavo potesse essere utile. Lui in prima battuta non era d’accordo.”

Fedez: “C’è stata una lite vivace“

Il rapper ha ribadito d’essersi fatto carico dell’impegno sanremese. Ha rivelato di non aver ricevuto nessun sostegno dal collega e fra i due per questo c’è stato un vivace scambio d’opinioni: “Questa parentesi è caduta in concomitanza con un momento in cui la mia salute mentale non era al top. Successivamente c’è stata una discussione lavorativa in cui ho fatto notare a Luis come dal mio punto di vista avessi avuto la sensazione di dovermi far carico di tutto senza supporto. Una discussione animata che ci ha portato a dire: prendiamoci qualche settimana per capire cosa fare.“

Ha poi concluso: “Alla fine di questa settimana, con mio grande stupore, perché non ho mai ricevuto campanelli d’allarme, lui mi manda un messaggio dove mi dice :’il format in questo momento ha preso una connotazione che è più di Federico che di Luis, ho voglia di dedicarmi ad altri progetti, non voglio più fare il podcast'”. Fedez ha poi spiegato d’aver fatto una società con Sal ed è per questo che lui appare ancora nella sigla.