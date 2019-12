Fedez confessa: “Potrei ammalarmi di sclerosi multipla”

Ha intrapreso una nuova strada Fedez. Il cantante sta resettando le priorità della sua vita e questo perchè recentemente, dopo aver fatto alcuni approfonditi esami clinici, ha scoperto che potrebbe ammalarsi di sclerosi multipla. La dichiarazione è stata fatta dal cantante durante la sua ospitata a La Confessione, il programma di interviste condotto da Peter Gomez. Fedez molto serio ha rivelato d’aver scoperto che ha una predisposizione, potrebbe ammalarsi di sclerosi multipla, una notizia che ha cambiato radicalmente i suoi assetti quotidiani oltre che la scala dei suoi valori:

“Durante una risonanza magnetica mi è stata trovata una cosa chiamata demielinizzazione nella testa, che è una piccola cicatrice bianca. Sono dovuto stare sotto controllo perché clinicamente si dice che quello che mi hanno riscontrato è una ‘sindrome radiologicamente verificata’. Ovvero le demielinizzazioni è quello che avviene quando hai la sclerosi multipla. Ti trovano questa cosa e ti dicono che devi stare sotto controllo perché questa cosa può essere, come no, che si può tramutare in sclerosi.

Fedez: “Ora scelgo le mie battaglie!”

In virtù di questa notizia Fedez ha deciso dì’iniziare un percorso nuovo, ora vuole scegliere le sue battaglie senza scendere a compromessi. Il cantante è sicuramente una persona diversa, da quando è padre del piccolo Leone ma soprattutto da quando ha saputo che potrebbe ammalarsi da un momento all’altro ha capito che ci sono cose che hanno più valore delle altre e che meritano maggiore attenzione, oltre tutto non vuole dare per scontato niente per questo che il suo modo di vivere è sicuramente più reale e maturo.