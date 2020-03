Fedez dirette stand by: “Rispetto per le vittime del Coronavirus”

Fedez sospende le dirette su Instagram in rispetto delle tante morti causate dal Coronavirus, una pausa per riflettere sull'emergenza

Le immagini dei camiion dell’esercito che da Bergamo hanno trasportato le tante vittime del Coronavirus in altri comuni italiani hanno commosso tutti gli italiani, possono essere considerate il simbolo di una tragedia epocale che ha colpito il nostro paese in modo davvero violento.

In molti si sono indignati ai balli e alla musica sui balconi e alle dirette dei tanti vip che dai social in questi giorni stanno facendo compagnia agli italiani in quarantena, i tanti morti meritano rispetto e silenzio e come ha detto Beppe Fiorello almeno tre giorni di lutto nazionale, l’attore ha anche invitato i suoi colleghi a sensibilizzare la gente mostrando che anche loro hanno paura:

“Dico agli artisti: fate vedere la vostra paura. Se gli artisti si facessero vedere con un tono più preoccupato, sono convinto che la gente direbbe ‘ca.zo, allora la cosa è seria!’”.

Fedez: “Dirette in pausa, in segno di rispetto per le vittime”

Fedez in prima linea per fronteggiare l’emergenza Coronavirus ha questa mattina deciso di mettere in pausa le dirette organizzate dal suo profilo Instagram per intrattenere gli italiani costretti a casa, dirette che hanno riscontrato milioni di contatti anche perchè il rapper è riuscito a coinvolgere molti altri artisti come Emma Marrone, Francesca Michelin e anche Andrea Boccelli realizzando dei veri e propri mini concerti.

Fedez ha scritto un post dove manifesta il suo cordoglio alle vittime del Covid-19, mette in pausa momentaneamente le dirette e invita tutti a riflettere sull’emergenza sanitaria: ” Buongiorno a tutti. Nel rispetto delle numerose vittime di questi giorni le dirette dal balcone si prendono qualche giorno di pausa.”