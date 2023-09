Fedez e Ferragni anniversario: le dediche social

Fedez e Chiara Ferragni hanno celebrato il loro quinto anniversario. 5 anni di matrimonio e 7 insieme i due vip hanno vissuto, come tante altre coppie, alti e bassi. Hanno superato insieme momenti difficile e hanno condiviso la nascita dei loro due figli e i successi professionali. Leone e Vittoria coronano il loro sogno d’amore e li completano come coppia.

Immancabili le dediche social che i due si sono scambiati. Messaggi accompagnati dagli scatti del loro matrimonio. La nota influencer, oggi soprattutto imprenditrice digitale in ascesa, ha scritto un messaggio sincero al marito. Parole che rivelano quanto siano una coppia equilibrata che come tutti vive una quotidianità affetta da periodi non facili:

“1 settembre 2018 – 1 settembre 2023: 5 anni di matrimonio e 7 anni insieme. Non è sempre facile, anzi spesso è difficile (come tutte le cose più importanti della vita) ma tu sei la mia persona e sono felicissima di averti al mio fianco”. Ha postato Chiara, non nascondendo la sua emozioni nel rivivere i momenti del giorno del suo matrimonio. Immediata la risposta di Fedez che non poteva mancare di ricordare l’anniversario di nozze sul suo profilo social.

Fedez, gli auguri alla moglie per l’anniversario di nozze

“7 anni insieme, 5 anni di matrimonio. In salute e in malattia, fra la luce e in mezzo al buio sempre accanto a me”, questa la dedica del rapper. La didascalia scelta da Fedez accompagna un foto del giorno del matrimonio e una dove si baciano sotto la pioggia.

Due realtà diverse per la coppia, ma anche due momenti che il cantante ama particolarmente e che rivelano quanto è legato alla moglie. Nonostante i rumors recenti in merito ad una crisi in corso fra i due, Fedez e Chiara sono felici e affiatati più che mai.