Fedez, malore a Dubai. Chiara Ferragni ironizza

Disavventura non da poco quella di Fedez a Dubai, il cantante in vacanza nella prestigiosa località degli Emirati Arabi con la moglie Chiara Ferragni e il figlio Leone ha avuto un malore durante la notte, un malessere che ha costretto la nota influencer ha chiedere l’aiuto di alcuni medici e farmacisti del luogo, ma che nonostante tutto non le ha fatto perdere l’ironia e il divertimento.

La Ferragni ha pubblicato una storia su Instagram dove racconta l’accaduto: mentre lei parla Fedez appare stravolto con una flebo al braccio utile a reintegrare i liquidi. A quanto pare la causa del malessere è stata un indigestione che ha provocato dei dolori di pancia allucinanti e l’impossibilità di rimettere fino al mattino.

Chiara Ferragni ha ironizzato sull’accaduto raccontando la vicenda, ha sdrammatizzato sullo status di Fedez e questo conferma il bellissimo rapporto che c’è fra i due: “Fede ha avuto un’indigestione e ha urlato tutta la notte. Diceva cose tipo “Basta!” e io gli dicevo che doveva vomitare per stare meglio. Ho dovuto chiamare la farmacia.” Fedez ora sta meglio è stato curato e si sta riprendendo.

Fedez e Chiara Ferragni cena da Salt Bae

Chiara Ferragni e Fedez prima dell’indigestione sono stati a cena in uno dei più importanti e quotati ristoranti di Dubai il Salt Bae, location molto ambita e rinomata soprattutto dai vip che non possono fare a meno di mangiarci almeno una volta quando si trovano a Dubai.

I Ferragnez hanno documento la cena sui social con tanto di esibizione dello chef. Fedez non ha attribuito l’indigestione a quello che ha mangiato al ristorante, probabilmente può dipendere da altro ma per ora le cause del malessere non sono state ancora individuate.