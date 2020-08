Fedez rivela su IG: “Perchè io e Chiara abbiamo fatto il tampone”

Fedez rivela su Instagram che lui e Chiara Ferragni hanno fatto il tampone per sicurezza, la situazione in Sardegna è diventata pesante visti gli ultimi contagi

La situazione Covid delle ultime settimane ha toccato una delle località turistiche italiane più in vista: la Sardegna coinvolta in una serie di contagi rilevanti e decisamente inaspettati visto che era stata durante il lockdown una delle regioni a minor rischio contagio. A scegliere la rinomata isola come meta di vacanza anche Fedez e Chiara Ferragni che insieme al figlio Leone e ad alcuni amici concluderanno le loro ferie proprio nel mare sardo.

Fedez e Chiara sono molto sereni ma hanno fatto sapere su Instagram che vista la situazione che si è venuta a creare sull’isola, il rilevante numero di contagi e la chiusura di locali e discoteche in Sardegna si respira un’aria pesante. Il cantante e la moglie hanno dunque sentito il bisogno di fare il tampone per una sicurezza personale ma anche degli altri:



“Vista la situazione esplosa in questi giorni, abbiamo deciso di sottoporci al tampone, ospiti e Leo compresi. Fortunatamente stiamo bene. Mi auguro lo stesso per voi. C’è sicuramente un’aria un po’ pesante – ha aggiunto il cantante -. Personalmente questa estate abbiamo evitato di frequentare discoteche e luoghi troppo affollati, ho rifiutato diverse serate in cui mi hanno proposto di cantare per un mio personale scrupolo.”

Chiara Ferragni in dolce attesa?

In queste ore è circolata anche un’altra notizia che riguarda Fedez e Chiara Ferragni, secondo alcuni rumors rivelati da Very Inutil People l’influencer sarebbe di nuovo in dolce attesa, una notizia non accreditata e non confermata da diretti interessati che per il momento non hanno nessuna intenzione di parlare di figli. Sicuramente il secondo bebè per i Ferragnez è in programma, ma forse questo non è proprio il momento giusto!