Feto abbandonato in un cestino alle porte di Vigevano

Il triste ritrovamento risale a ieri mattina. Sono stati gli operatori ecologici di turno che stavano svuotando i cestini all’interno del parco comunale di Parona, un tranquillo borgo di 1.800 abitanti alle porte di Vigevano in provincia di Pavia, a trovarlo.

Hanno immediatamente chiamato i Carabinieri che li hanno raggiunti nel parco. Il feto, senza vita, è stato consegnato all’istituto di medicina legale dell’Università di Pavia. Qui verrà esaminato per riuscire a stabilire l’età, lo stato di salute in cui versava al momento dell’abbandono all’interno di quel cesto dei rifiuti.

I Carabinieri non hanno riscontrato nessun indizio sul luogo del ritrovamento che consenta di risalire all’identità della madre.

Le forze dell’ordine sono dunque al lavoro per cercare di ricostruire la dinamica dei fatti e risalire alla donna. Si analizzeranno le telecamere di sorveglianza della zona. Nelle immediate vicinanze del punto del ritrovamento del feto, purtroppo, non risultano esserci apparecchi che avrebbero potuto riprendere la scena del momento dell’abbandono.

I Carabinieri stanno interrogando il personale medico degli ospedali della zona sperando di ottenere informazioni utili inerenti le donne registrate nei loro data base con la dicitura ‘gravidanza in corso’.

Probabilmente, una volta ottenuti i risultati delle analisi dell’Università di Pavia, sarà aperto un fascicolo con l’accusa di infanticidio.