Filippo Bisciglia rivela: “Sono stato malato”

Filippo Bisciglia volto noto di Mediaset e conduttore di successo da 6 anni di Temptation Island è tornato in Rai ospite del programma di Pierluigi Diaco “Io e Te“. Il conduttore ha parlato del suo successo a Canale 5, di quanto deve a Maria de Filippi che non ha mai nascosto d’aver creduto in lui e delle tante opportunità che ha avuto in tv, dopo la conduzione di Temptation.

Filippo ha anche raccontato alcuni aneddoti della sua infanzia, in particolare ha rivelato d’essere stato molto malato da piccolo, ha contratto il morbo di Perthes che gli ha impedito di muoversi per un periodo di tempo, costringendolo a non fare le cose normali che fanno i bambini. Un periodo difficile che lo ha segnato profondamente e che oggi lo ricorda con malinconia e anche sofferenza:

“Era un problema importante all’anca. Sono stato fermo sei mesi con una gamba, altri sei con l’altra e questo per un bambino è difficile. Non potevo camminare per molto tempo e avevo soltanto due anni. Questa cosa ti segna nel carattere e ti rende più forte.“

Filippo Bisciglia: “Alessia Marcuzzi sarà bravissima!”

Filippo Bisciglia, ragazzo onesto e spontaneo sempre molto preso anche dalle storie che vive a Temptation Island ha voluto fare l’in bocca a lupo ad Alessia Marcuzzi che presto condurrà una nuova edizione del reality dei sentimenti che secondo le ultime notizie non sarà vip. Filippo è certo che la Marcuzzi sarà bravissima, saprà interpretare benissimo le dinamiche del programma: “Sono sicuro che sarà bravissima. Ho iniziato a fare televisione proprio con lei, che a quel tempo conduceva la sua prima edizione del Grande Fratello.”