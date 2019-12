Filippo Magnini e Giorgia Palmas un Natale d’amore: “…ha detto si!”

Filippo Magnini e Giorgia Palmas fidanzati da poco più di un anno sono pronti a sposarsi, l’ex velina ha trovato sotto l’albero un dolcissimo regalo di Natale: l’ex nuotatore le ha chiesto di sposarla! I due hanno condiviso la magia del momento sui social con degli scatti dove traspare tutto l’amore che c’è fra loro: sono pronti ad ufficializzare il loro rapporto con il matrimonio e probabilmente hanno tanta voglia di mettere su famiglia.

Giorgia ha accompagnato il suo scatto con una didascalia dove descrive quanto è felice, non riuscirà a dimenticare questo meraviglioso Natale: “Sono tanto emozionata ed è difficile trovare le parole giuste per descrivere la meraviglia di questo momento ...anzi, noi ieri notte abbiamo vissuto una favola. Ti Amo da morire @filomagno82 sono la persona più felice del mondo”.

Anche Filippo ha commentato lo scatto su Instagram aggiungendo alla gioia e alla felicità della futura moglie la sua, commentando solo con un “lei ha detto si”, poche parole che ha in se l’entusiasmo di una coppia che si ama e che ha tanta voglia di crescere e condividere la vita insieme.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas un’amore nato per caso

Filippo Magnini e Giorgia Palmas si sono conosciuti per caso, grazie all’aiuto di alcuni amici che li hanno fatti incontrare. Il loro amore è nato da subito e non si sono più lasciati, hanno capito che fra loro oltre all’amore c’era un’intesa perfetta e un progetto di vita comune che oggi hanno deciso di realizzare. Filippo prima d’incontrare Giorgia ha avuto una storia importante con Federica Pellegrini, relazione che per motivi diversi non ha avuto opportunità di crescita.

L’ex nuotatore in una recente intervista Storie Italiane aveva annunciato l’intenzione di sposare Giorgia Palmas: “Il matrimonio?, quando lo faremo non lo so, ma sicuramente Giorgia me la sposo. Per me le nozze sono importanti ed ho trovato una persona giusta come appunto è Giorgia: sicuramente la sposerò.”