Fiorenzuola: salto di carreggiata di un Tir in A1

Incidente stamattina 28 luglio, intorno alle 5, sull’A1 tra Fidenza e Fiorenzuola. Un camion, per cause al vaglio della polizia stradale, ha urtato un mezzo che stava sfalciando l’erba sul new jersey. Il mezzo pesante è finito di traverso lungo la carreggiata. L’operaio che si trovava a bordo dell’altro mezzo è stato trasportato all’ospedale di Fidenza con ferite lievi. Coinvolte nell’incidente anche cinque autovetture.

Pesanti le ripercussioni sul traffico, in una giornata in cui si prevedevano già diversi spostamenti in direzione delle mete estive. E’ rimasto chiuso per alcune ore, infatti, il tratto compreso tra l’inizio della complanare Piacenza e Fidenza (più precisamente nel tratto tra Fiorenzuola e appunto Fidenza) verso Bologna.

- Advertisement -

Pesanti le ripercussioni sul traffico

Sul posto è presente il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco di Piacenza ed i soccorsi sanitari del 118 e meccanici. Autostrade informa che intorno alle 9 è stato riaperto il tratto chiuso dove il traffico ha comunque transitato su due corsie, mentre si segnalano ancora alcuni chilometri di coda tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna e tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione Milano. Il traffico viene deviato sulla A21 verso Brescia a partire da Casalpusterlengo.