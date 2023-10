Firenze: 91enne viene rapinato e nessuno lo aiuta

Una scena che definire assurda è un eufemismo, questo è quello accaduto a un povero pensionato di 91 anni in pieno centro a Firenze mentre era intento a passeggiare in via degli Orti Oricellari, nel centro di Firenze.

L’uomo, ex campione italiano di staffetta, è stato aggredito, rapinato e preso a pugni da parte di un uomo sui 30 anni e, fortunatamente, la scena è stata ripresa dalle telecamere presenti sul posto.

Nelle immagini si vede chiaramente la vittima aggredita e colpita più volte, durante l’aggressione l’uomo tenta di difendersi e divincolarsi dal rapinatore che però riesce ad avere la meglio e a strappare l’orologio. Il rapinato non si è dato per vinto e ha provato a rincorrere il rapinatore che, sfortunatamente, è riuscito a scappare.

Nessuno dei passanti interviene in suo aiuto

Ma quello che lascia increduli sono altri dettagli emersi dai video delle telecamere. La vittima viene aggredita in una strada affollata e nessuno dei passanti fa nulla per riuscire a evitare che il misfatto abbia luogo. Probabilmente l’indifferenza è stata causata dalla paura, visto che il rapinatore sembra piuttosto robusto. Ovviamente rincorrere un rapinatore può celare dei pericoli ma nel video nessuno dei passanti sembra interessarsi alle condizioni del rapinato nei momenti successivi alla rapina. Dopo qualche minuto l’uomo è stato soccorso dal proprietario di un albergo che gli ha fornito il video della rapina, una testimonianza che risulterà decisiva per il lieto fine di questa storia.

Proprio grazie al video gli uomini della Squadra Mobile sono riusciti a ritrovare l’orologio dell’anziano ad Arezzo.