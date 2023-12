Firenze: accoltellata all’interno di un’area di servizio, si segue la pista familiare

Una donna di 58 anni è stata accoltellata da uno sconosciuto all’interno del parcheggio dell’ area di servizio Bisenzio Est lungo l’A1. Gli inquirenti seguono la pista familiare.

La dinamica

La donna di 58 anni si trovava all’interno dell’abitacolo della propria autovettura e stava attendendo le proprie figlie che si trovavano all’interno della struttura dell’area di servizio. Successivamente la 58enne è stata raggiunta da un uomo che, dopo aver aperto la portiera dell’auto, ha estratto un coltello e ha colpito la donna alla coscia per motivi che sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Successivamente le figlie della donna, di età compresa tra i 20 ai 30 anni, sono accorse presso l’autovettura e, dopo aver trovato la madre ferita, hanno immediatamente dato l’allarme avvisando la polizia. La donna e le due figlie erano partite da Cerveteri per fare ritorno a Milano, città nella quale risiedono.

Dopo l’allarme è giunta sul posto un’ambulanza che ha portato la 58enne all’ospedale di Careggi in codice giallo e, per fortuna, la donna non è in pericolo di vita.

Sul posto, lungo la A1, si è subito recata la polizia stradale e la squadra mobile. Si cerca l’aggressore. Le indagini si concentrerebbero nell’ambito familiare, si cerca l’ex marito della donna che risulta irreperibile.