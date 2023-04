Firenze: deraglia il carro di un treno merci

Circolazione ferroviaria compromessa a causa del deragliamento del carro di un treno merci. È accaduto presso la stazione di Firenze Castello, alle porte della città toscana. Molti passeggeri e diversi pendolari sono rimasti bloccati per ore sulle banchine a causa del traffico ferroviario paralizzato. Sono più di 50 i treni già cancellati e ci sono oltre tre ore di ritardi sulla tratta.

Secondo la Rete Ferroviaria Italiana, l’incidente ha provocato qualche danno ma non ci sarebbe stato nessun ferito. Il ripristino dell’alta velocità avverrà non prima delle ore 12 di oggi 20 aprile. Si prevedono tempi ancora più lunghi per i treni regionali. L’incidente avrebbe provocato l’abbattimento di elementi della ferrovia, tra cui pali e tralicci che sorreggono i cavi che erogano l’alimentazione elettrica ai treni e alla linea.

- Advertisement -

Treno bloccato con 160 persone a bordo

Rfi ha comunicato che servirà del tempo per ripristinare la linea nel tratto fra Firenze Castello e Prato. Il treno deragliato fa parte di una azienda logistica esterna al gruppo Fs e trasportava un carico di container. Dalle 2.30 di questa mattina, un Intercity Milano-Salerno è rimasto bloccato con 160 persone a bordo. Il treno si è dovuto fermare nella piccola stazione di Zambra, vicino a Sesto Fiorentino.