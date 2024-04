Firenze: il concerto dei Subsonica finisce in tragedia. Un morto

Firenze, Mandela Forum, ieri sera. Migliaia di persone si ritrovano qui per assistere al concerto dei Subsonica.

La serata va benissimo, gli artisti terminano la loro performance musicale, poi all’uscita dal concerto tra alcuni spettatori inizia una discussione, alcuni spintoni e il tutto sfocia velocemente in rissa. Nessuno dei presenti si aspettava che la situazione degenerasse a tal punto. Infatti, l’epilogo di questa rissa è un morto.

La vittima è un uomo di 47 anni che, durante la colluttazione, ha riportato gravi traumi alla testa a causa di una brutta caduta a terra.

Le persone che hanno assistito alla scena, vista la brutta caduta dell’uomo, hanno contattato i soccorsi. Gli operatori del 118 lo hanno trasferito all’ospedale di Careggi dove purtroppo però l’uomo è deceduto durante la notte.

Gli agenti della squadra mobile di Firenze sono al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti, le cause e le responsabilità per la morte del 47enne.

La descrizione dei fatti raccolta finora risulta essere la seguente: a concerto finito, la vittima, che era in compagnia di sua moglie, si stava avviando all’uscita del Mandela Forum come il resto dei fans. La coppia era venuta da Pistoia per assistere all’evento e certo non si immaginavano che la serata prendesse una piega così drammatica.

All’improvviso, nella calca uno spintone tira l’altro, un paio di insulti e velocemente si alzano i toni. Il 47enne avrebbe ricevuto un forte spintone che l’avrebbe fatto cadere battendo la testa.

Gli inquirenti stanno analizzando i video del forum nel tentativo di stabilire l’esatta dinamica dei fatti ed identificare la persona che ha colpito il 47enne. Al momento la sua identità rimane ignota.