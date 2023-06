Firenze: ragazzo di 17 anni aggredito a calci e pugni

Un giovane di 17 anni è stato aggredito a calci e pugni in strada da un gruppo di quattro o cinque giovani, che sono poi scappati a bordo di un’auto. Il pestaggio è avvenuto a Bagno a Ripoli (Firenze) in via dell’Antella, all’angolo con via Don Minzoni. Qui nella serata di ieri il branco ha malmenato il ragazzo, lasciandolo ferito sull’asfalto. Una tranquilla serata estiva si è trasformata in una rissa violenta che ha attirato l’attenzione di molti residenti della zona.

Il giovane di Pontassieve è stato condotto all’ospedale di Santa Maria Annunziata. E’ stato tenuto in osservazione pur non presentando gravi lesioni. Durante la notte i carabinieri hanno acquisito informazioni da alcune persone che avrebbero casualmente assistito alla lite, riconducibile a problemi di stupefacenti.

Sul luogo dell’evento è stata rinvenuta una pistola a salve

I giovani devono ancora essere identificati, ma secondo le prime notizie trapelate avevano un appuntamento face to face con la vittima, in seguito ad una discussione avvenuta in precedenza. Sul luogo dell’evento è stata rinvenuta una pistola a salve, appartenente al ragazzo aggredito, caduta a terra durante la lite e che potrebbe essere stata utilizzata per esplodere un colpo. Sono in corso verifiche sulle immagini di impianti di videosorveglianza privata e pubblica presenti nella zona.