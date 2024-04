Firenze: scattano le manette per gli autori del furto di occhiali per 50mila euro

L’obiettivo era stato il negozio di ottica ‘Bottega di sguardi’ in pieno centro a Firenze, in via Marconi. I malintenzionati avevano sfondato nella notte la vetrina del locale entrando letteralmente con un’auto, una Fiat 500 di colore rosso che è poi risultata rubata dai tre ladri nella località Scandicci.

Dopo aver provveduto al furto del veicolo, i tre, tutti romeni, si sono spostati in centro a Firenze dove si sono scagliati contro l’ingresso del negozio e rapidamente hanno portato via merce per un valore di circa 50mila euro.

Dalle immagini recuperate grazie alle videocamere di sorveglianza si evince che il tutto è stato effettuato con estrema rapidità, solo 30 secondi.

Dalle indagini è risultato che i tre uomini, entrati in Italia lo scorso 15 marzo, avevano preso di mira le attività commerciali in provincia di Pisa e Firenze.

L’arresto è avvenuto al gate partenze dell’aeroporto Galileo Galilei di Pisa. I tre stavano per imbarcare su un volo diretto a Bucarest dove sarebbe stato sicuramente estremamente più difficile reperirli.

I tre, che avevano addosso alcune paia di occhiali della refurtiva, di cui uno di loro con notevoli precedenti penali per furto e ricettazione, sono stati condotti nella casa circondariale di Pisa.