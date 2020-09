Flavia Vento dopo l’abbandono del GFVIP:”Tutta colpa dei cani!”

Personaggio non facile da comprendere Flavia Vento entrata nella casa del Grande Fratello Vip per vivacizzare il contesto ha dimostrato di non essere una rivelazione come, evidentemente, Alfonso Signorini si aspettava. La non più giovane showgirl ha abbandonato la casa dopo poche ore dal suo ingresso, pur sostenuta dai suoi coinquilini e dalla stessa contessa Patrizia de Blanck che ha provato anche a scuoterla, Flavia è stata sull’orlo di una crisi di panico.

Insonne e in pieno pianto la Vento ha chiesto d’uscire, le mancava la sua casa ma soprattutto i suoi cani che difficilmente abbandona. Flavia ha salutato i compagni riconoscendo che sono tutte care persone ma non è riuscita proprio ad andare avanti, evidentemente i reality non fanno per lei visto che non è la prima volta che abbandona prima del previsto. In queste ore Flavia Vento ha rilasciato un’intervista a Il Giornale a cui ha spiegato che la mancanza dei cani è un suo problema personale che lei vive male, i suoi animali erano in buone mani.

“Ci tengo a dire che i miei cani erano in ottime mani. Tuttavia, quello che mi faceva star male era non poter stagli vicino e non sapere quando li avrei riabbracciati. Poteva essere una questione di giorni o di mesi… Pensavo continuamente che gli poteva succedere qualcosa mentre mi trovavo all’interno della Casa. Tutto ciò mi ha provocato quelle bruttissime sensazioni di panico”.

Flavia Vento: “Ho sentito che dovevo tornare da loro”

Flavia Vento ha provato a giustificare il suo immenso amore per i cani, è a loro che dedica tutto il suo affetto e nel momento in cui ha deciso di lasciare la casa di Cinecittà ha pensato solo ai suoi animali: “Ho abbandonato tutti i reality per i miei cani, questa è la vera ed unica motivazione. Ho infatti lasciato La Fattoria a causa di Fabrizia, L’Isola dei Famosi nel 2008 per Fabrizia e Piri e l’edizione del 2012 per Fabrizia, Piri e Bamboo”. Poi ha rivelato il suo progetto che lei ritiene davvero ambizioso: “Sto pensando di aprire una pensione per cani, ma sto ancora facendo tutte le valutazioni del caso”.