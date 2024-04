Flavio Briatore dopo l’intervento lampo al cuore: “Mi raccomando, fate i check up medici”

Il noto imprenditore è stato intercettato mentre passeggiava a Montecarlo. E’ passato pochissimo tempo dall’intervento che ha individuato ed eliminato il tumore benigno riscontratogli al cuore.

Flavio Briatore, oltre che famigliari ed amici che gli sono stati sempre vicino, ha voluto dedicare un video messaggio a tutti i suoi followers per far arrivare questo messaggio importantissimo: “Fate i check up medici, la prevenzione è fondamentale”.

Briatore in un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera ha messo in evidenza che lui, come molte altre persone in Italia del jet set ma non solo, è fortunato, è un grande privilegiato, perché può sottoporsi regolarmente a tutti i controlli sanitari necessari.

Briatore ha dichiarato che in uno stato che si definisce civile questo dovrebbe essere accessibile a tutti, senza distinzioni di ceto sociale, così come senza distinzione tra destra, centro o sinistra le forze politiche dovrebbero lavorare in sinergia per risolvere questa falla del sistema sanitario pubblico.

Sia sui social sia durante l’intervista con Il Corriere della Sera, Flavio Briatore ha ammesso che, una volta ricevuta la notizia della sua diagnosi, era molto preoccupato e spaventato. Ha pregato.

E ha aggiunto che è di inestimabile valore in quei momenti difficili sentire l’affetto di chi ti circonda e così è stato per lui, anche per questo ha ribadito di considerarsi un uomo fortunato, avendo sempre avuto vicino la ex moglie Elisabetta Gregoraci e il figlio della coppia, Nathan Falco.