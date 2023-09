Flavio Briatore ha perso 18 kg, rivela il suo segreto: “Lo faccio da un anno”

Ospite di E’ sempre Cartabianca, Flavio Briatore è apparso dimagrito e in gran forma. La giornalista, che ha debuttato con il suo talk su Rete 4, ha manifestato la sua preoccupazione all’imprenditore chiedendogli se si sente bene. Briatore ha perso ben 18 chili e ha rivelato anche come ha fatto.

L’imprenditore ha rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute. Ha confermato di stare bene e di non aver preso nessun farmaco. Briatore ha tuttavia ammesso d’aver seguito degli allenamenti anche durante l’estate e aver adottato un regime alimentare particolare. La dieta seguita dall’ex marito d’Elisabetta Gregoraci non è poi così anomala, ma necessita d’essere applicata seguendo dei dettami precisi:

- Advertisement -

“Faccio il digiuno alternato. Non mangio per 16 ore, poi mi concedo tonno e pomodoro, ad esempio. E’ un anno che seguo questa dieta. Se sto bene? Sono qua…”. Flavio è poi intervenuto su alcune temi politici e d’attualità, ma è la sua forma fisica che sui social ha colpito particolarmente tanto che non sono mancati i commenti.

Flavio Briatore incassa i complimenti di Bianca Berliguer: “Che figurino”

Dopo aver ricevuto i complimenti di Bianca Berlinguer, Flavio Briatore ha anche spiegato come funziona la dieta che ha seguito: “Il digiuno alternato, da un anno. Sedici ore senza mangiare, dai riposo al tuo stomaco per farlo riposare e poi riprende”. Ha poi concluso: “Un anno di digiuno alternato con risultati ottimi?. “Sono buoni”.

- Advertisement -

Il digiuno intermittente è tra le diete maggiormente seguite negli ultimi anni. E’ una dieta che se seguita alla lettera da ottimi risultati e secondo alcune ricerche produce degli effetti positivi anche per l’organismo. Il consiglio è sempre quello d’evitare il fai da te e farsi seguire da un medico specialista.