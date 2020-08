Flavio Briatore prime dichiarazioni dopo il ricovero: cosa ha detto?

Flavio Briatore ha approfittato di alcuni organi di stampa per chiarire la sua posizione, il suo stato di salute e soprattutto difendere il Billionaire, locale di sua proprietà in Sardegna considerato oggi uno dei focolai pro Covid dell’isola, dalle tante illazione e falsità che sono state dette in queste ore.

L’imprenditore che non ha mai nascosto il suo dissenso nei confronti del governo e di come stava gestendo l’emergenza Covid non tenendo conto dei bisogni economici del paese ha rilasciato un’intervista a La Stampa direttamente dal San Raffaele dove è attualmente ricoverato per una prostatite e per essere risultato positivo al Coranavirus come molti dei suoi dipendenti.

Briatore ha fatto sapere di stare bene, non è intubato e tanto meno respira con l’ossigeno, si trova in una stanza isolata e addirttura riesce anche a lavorare. Il suo stato di salute è dunque sotto controllo e per niente preoccupante. L’imprenditore ha poi rivelato d’aver saputo che il figlio Nathan Falco si è sottoposto a tampone a Montecarlo ed è risultato negativo, la notizia lo ha reso decisamente felice.

Flavio Briatore: “Sono il capro espiatorio perfetto!”

Flavio Briatore non si è allarmato di tanto rumore intorno al suo ricovero, si considera il capro espiatorio perfetto e questo lo rende il bersaglio giusto per certi politici e anche giornalisti. Tuttavia l’imprenditore ci tiene a ribadire che al Billionaire sono stati rispettati tutti i protocolli e le regole governative imposte di conseguenza considera questa caccia alle streghe inopportuna: “Tuttavia anche facendo entrare il giusto numero di persone non ci può fare nulla nessuno se fai entrare 100 persone in mille metri quadri e loro stanno tutte appiccicate“.