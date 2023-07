Foggia: trovati morti due fratelli dispersi in un vascone

Tragico ritrovamento questa notte nelle campagne tra Manfredonia e Zapponeta in località Fonterosa. I sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno recuperato i corpi di due fratelli di 6 e 7 anni, di cittadinanza rumena. Daniel e Stefan sono stati rinvenuti in un vascone per la raccolta d’acqua, davanti al quale c’erano anche le ciabatte dei due bambini. Per questo motivo, attualmente tra le ipotesi al vaglio della polizia, c’è quella secondo cui i fratellini siano entrati nel bacino di irrigazione, profondo tre metri, per cercare refrigerio dal gran caldo.

I genitori, non trovandoli in casa, avevano lanciato l’allarme avviando le ricerche, e dopo il ritrovamento è stata aperta un’indagine per omicidio colposo. Il vascone è distante solo poche decine di metri dal casolare dove i due piccoli vivevano con la famiglia nelle campagne tra Manfredonia e Zapponeta.

Usate fotocellule per le ricerche

La recinzione del vascone, che ha un argine di circa un metro e mezzo, era parzialmente divelta. La zona della tragedia è scarsamente illuminata, il che ha reso più complicate le ricerche. Per questo i vigili del fuoco hanno utilizzato fotocellule per cercare di illuminare l’intera area. Sono in corso ulteriori indagini per accertare la dinamica dell’incidente.