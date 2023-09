Francesca De André operata: la drammatica diagnosi. Ecco come sta oggi

Francesca De André, ex volto del Grande Fratello e dell’Isola dei famosi, è lontana dalla tv da qualche anno. La giovane ha più volte raccontato pubblicamente suoi trascorsi con il padre, il cantautore Cristiano de Andrè e non ha mai mancato di mostrarsi diretta e sincera. Oggi la it girl è molto attiva sui social dove condivide molto della sua quotidianità. Nei giorni scorsi Francesca ha spiazzato i fans rivelando di non stare bene.

L’influencer ha spiegato la sua assenza in rete e ha rivelato d’aver un tumore, per questo è stata operata d’urgenza: “Eccomi tornata! Come al solito se sparisco qualcosa di imprevisto e che mi ha scombussolato un po’ la vita mi è successo… Ed ecco appunto! Non stavo bene, sentivo che c’era qualcosa che non andava. Mi faccio prescrivere delle ricette dal mio medico e prenoto le analisi e visite del caso. Era venerdì” ha esordito l’ex gieffina. In questo momento drammatico Francesca ha avuto al suo fianco il fratello gemello Filippo.

La giovane De André ha spiegato nel dettaglio cosa l’è accaduto: “Vado all’appuntamento per l’ecografia e vien fuori che mi trovano delle ‘masse’ che da subito risultano da rimuovere quanto prima, per verificarne anche la natura con successivo esame di biopsia. Nel poliambulatorio dove ho fatto la prima visita purtroppo non avevano strumenti aggiornati abbastanza da potermi fornire ulteriori informazioni o comunque dettagli, così il medico, un po’ di prassi in questi casi, mi prescrive dei marcatori tumorali da fare immediatamente la mattina successiva e contatta un collega dell’ospedale di Pistoia (mi trovavo in Toscana in quei giorni) fissandomi un appuntamento, ecografia di secondo livello, il lunedì successivo”.

Francesca de Andrè operata d’urgenza

Dopo aver ricevuto gli esiti degli esami Francesca de André viene operata d’urgenza. Prima le consigliano di farsi curare a Pistoia, dove si trovava ma lei prende la macchina e corre a Milano. Qui dopo aver preso il suo cane, essersi recata da un amico è svenuta. In seguito è stata ricoverata alla clinica Mangiagalli e qui hanno letto i reperti e fatto altre analisi, ma l’esito non è cambiato:

“Poi: salpingectomia bilaterale. Non posso negare che mille pensieri mi hanno sovrastata. Ho realizzato che, anche se non erano e non sono in programma in questo momento della mia vita, comunque non posso più avere figli naturalmente. Ed è anche andata bene! Perché rischiavo per la mia situazione che dovessero levare tutto…tutto vuol dire che sarei rimasta completamente sterile. Quindi è andata da Dio!” Ha poi concluso: “Benigno o maligno? Ma sapete cosa? Sono e voglio rimanere positiva, è comprovato che in questi casi lo stato d’animo conta tantissimo, quindi andrà tutto bene”.