Francesca De André prima comparsa tv dopo l’operazione: “Ho dolori fortissimi”

Ospite di Storie Italiane Francesca de Andrè ha parlato per la prima volta in tv del calvario vissuto nei giorni scorsi. L’influecer qualche settimana fa ha raccontato su Instagram d’essere stata malissimo. In seguito ad alcuni accertamenti gli hanno diagnosticato delle masse ed è stata operata immediatamente. A Eleonora Daniele ha rivelato che non potrà più avere figli in modo naturale e che la patologia che ha affrontata era d’una certa gravità.

Preoccupata per lei la conduttrice le ha mostrato la sua solidarietà impegnandola a seguirla nel suo processo di guarigione. Ad oggi Francesca non sa ancora se le masse trovate erano tumorali, è ancora in attesa degli esito degli esami. Oggi sta meglio, ma non nega che ci sono dei giorni cui ha dei dolori fortissimi e non riesce neanche a stare in piedi:

“La mia salute ora è un po’ ballerina: ci sono giorni in cui mi sento bene e altri in cui ho delle ricadute, ho delle fitte a causa delle quali non riesco neppure a stare in piedi. Raccontare non è come vivere determinate cose: voglio far capire come si senta una donna per una cosa che viene presa anche un po’ sottogamba, ma ti sciocca. Ora aspetto le risposte, sperando che vada tutto bene e che possa tornare qui a dirti che sono in salute.” Francesca ha poi parlato della causa in corso contro l’ex compagno Giorgio Tambellini, accusato di maltrattamenti.

Francesca de Andrè: “Mi sono costituita parte civile“

La figlia di Cristiano de Andrè ha ammesso d’essersi costituita parte civile nel procedimento giudiziario che coinvolge l’ex compagno. La denuncia è partita d’ufficio e l’uomo oggi non si trova in una situazione comoda: “Quella vicenda sta proseguendo legalmente con un processo. La denuncia è partita d’ufficio, dato che sono arrivati i Carabinieri. Io mi sono costituita parte civile, la seconda udienza ci sarà il 4 ottobre”.

Come ha anche riferito Eleonora Daniele, Francesca è una ragazza forte e determinata riuscirà a superare anche questo momento difficile. La De Andrè ha ricevuto gli auguri di tutto il pubblico.