Francesca Fagnani confessa: “Il primo bacio di Mentana? Inaspettato!”

Francesca Fagnani ha rilasciato un’interessante intervista a Vanity Fair. La conduttrice di Belve, nota per essere diritta e poco cortese con i suoi ospiti, ha parlato per la prima volta della sua vita privata, rivelando alcuni aneddoti legato al compagno Enrico Mentana. I due sono legati da 11 anni e difficilmente appaiono insieme, non amano neanche commentare pubblicamente la loro relazione.

Al noto magazine Francesca ha riferito com’è stato il primo bacio con il giornalista. La risposta è stata inattesa: “Me lo ha dato lui. In ascensore. Salutandomi. Fu inaspettato”. Dopo un primo incontro i due si sono rivisti circa due anni dopo e hanno capito d’essere molto affini. Grazie a Santoro e Minoli, con cui ha lavorato all’inizio della sua carriera, ha imparato a gestire la telecamera ed è molto felice del successo di Belve. La giornalista ha poi ammesso che le piacerebbe fare altro in tv: “La sceneggiatrice di serie tv. O documentari. Ho una preparazione molto tecnica. E quando entro in uno studio mi metto a spostare le telecamere”.

La Fagnani ha rivelato d’essere maniaca dell’igiene e anche ipocondriaca e questo molto prima del Covid: “Sì. L’altra sera ero a cena da amici e mi sono fatta fare una diagnosi da Carlo Verdone per una macchia che avevo in fronte. E’ una caz*ata, ha detto Carlo. ‘Non ti devi mai preoccupare delle macchie rosse, solo di quelle beige o marroni’”.

Francesca Fagnani: “la noia mi spaventa“

La conduttrice di Belve si è molto divertita a fare Sanremo anche se è consapevole che quello non è il suo ruolo. Inoltre ha confessato dove si vede tra 10 anni, sempre nella città di Roma ma spera d’essere ancora vivace, curiosa e alla ricerca di nuovi interessi:

“Spero a Roma. Ma più del dove, mi preoccupa il come. Perché la cosa importante è pensarmi soddisfatta nel lavoro e nei sentimenti. La noia mi spaventa. Quell’insoddisfazione di fare una cosa solo perché ti ci sei ritrovata. Non voglio impigrirmi e dire vabbè sto bene così.“