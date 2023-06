Francesca Neri sulla separazione: “Ora vivo nella verità”

La separazione tra Francesca Neri e Claudio Amendola era nell’aria da tempo e quando è stata annunciata non ha stupito. A parlare dell’addio soprattutto l’attore che non ha avuto remore a rivelare, nelle varie interviste rilasciate, come ha vissuto il momento. Oggi, a distanza di mesi, anche Francesca Neri ha parlato della separazione e della sua vita senza Claudio Amendola.

Dopo 25 anni di relazione e un figlio, Rocco che oggi ha 23 anni, Francesca Neri e Claudio Amendola ha scelto d’intraprendere strade diverse. L’attrice non è affatto pentita della scelta fatta. Ai I Lunatici, Francesca ha spiegato come si sente oggi che non ha nessun legame affettivo di coppia: “Io non ne ho mai parlato, non ho parlato del mio matrimonio, figuriamoci se parlo della fine del mio matrimonio. A meno che non ci siano delle ragioni molto valide. Questo fa parte del mio modo di essere”.

- Advertisement -

L’attrice ha poi aggiunto: “Sto molto bene, sto vivendo finalmente la mia vita, sto vivendo finalmente nella verità e nella libertà, questa è l’unica cosa che vi posso dire”. Probabilmente quando parla di verità Francesca si riferisce al fatto che l’attore de I Cesaroni non è stato del tutto sincero con lei.

Francesca Neri: “Non vivo più la malattia come un limite“

La nota attrice ha poi parlato della sua malattia, la cistite interstiziale che per molto tempo l’ha costretta ad una vita non facile. Oggi la Neri non la vive più come un limite, sa come fronteggiarla ma soprattutto ha capito come deve conviverci: “Non la vivo più come un limite, ma come un qualcosa che ho imparato a conoscere e con cui convivere”.

- Advertisement -

L’ex moglie di Claudio Amendola desidera presto tornare sul set. Oggi ha voglia di lavorare e di recitare: “Se ho voglia di tornare sul set? Adesso sì. Sento lo stimolo a rimettermi in gioco”.