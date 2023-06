Francesco Coco rivela: “Galliani mi tolse 36 milioni per…”

Ex calciatore di successo delle file del Milan, Inter e Barcellona, Francesco Coco ha rilasciato un’inaspettata intervista al Corriere della sera a cui ha rivelato alcuni retroscena del suo passato. Coco è stato tra i calciatori maggiormente paparazzati, ma questo non gli ha creato particolari problemi neanche quando era in prima fila nel campo da calcio.

Coco si è ritirato circa 15 anni fa e ammette che all’epoca era un calcio diverso rispetto a oggi dove i social fanno da padrone in ogni realtà. Bello, attraente e molto corteggiato l’ex attaccante ammette che gli hanno attribuito vari flirt ma alcuni erano del tutto inventati: “Era un calcio diverso, senza social. Per niente finivi sulle copertine dei giornali. Mi hanno attribuito fidanzate con le quali magari non ho mai preso neanche un caffè”.

- Advertisement -

L’ex calciatore rivela d’aver avuto poche fidanzate anche se spesso è stato protagonista di paparazzate varie. E’ molto amico di Samanta de Grenet ma non hanno mai avuto nessuno flirt, mentre con Manuela Arcuri è stato fidanzato per più di un anno: “Manuela era la mia fidanzata. Non siamo stati insieme tanto tempo, un anno e mezzo, ma per tutte le volte che ci hanno fotografati è sembrata un’eternità. Eravamo giovani e non potevamo vivere il nostro amore in libertà. E’ finita anche per questo. Le ho voluto molto bene e sono contento che si sia sposata e sia anche mamma”.

Francesco Coco: “Le foto nudo? Per me potevano pubblicarle”

Lo sportivo ha poi parlato delle presunte foto dove appare nudo finite in mano di Fabrizio Corona. Furono acquistate da Galliani per evitare lo scandalo, ma per Coco potevano anche essere pubblicate, fu solo una giornata divertente tra amici. L’ex calciatore non sa quanto sono costate ma il dirigente del Milan all’epoca gli tolse dallo stipendio una cifra considerevole:

- Advertisement -

“Quelle mie foto nudo in barca non le ho mai viste, non so quanto le pagò Galliani, per non farle uscire sui giornali. So però che mi tolse dallo stipendio 36 milioni e gli avevo detto: ‘Per me possono diventare pubbliche’. Non ho mai rinnegato nulla, figurarsi una giornata goliardica con amici. Cosa c’era di male?”. Oggi Coco è single, non ha ancora trovato la donna giusta ma desidera una famiglia e avere dei figli.