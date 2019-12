Francesco Monte, Isabella Candia è il suo nuovo amore

Francesco Monte è di nuovo innamorato, l’ex tronista di Uomini e Donne ha finalmente trovato la donna giusta Isabella Candia con cui sta vivendo un momento speciale. Francesco ha ritrovato la serenità dopo la delusione che ha ricevuto da Cecilia Rodriguez che a sorpresa mentre era nella casa del Grande Fratello Vip ha iniziato una storia con Ignazio Moser, in seguito Monte ha avuto alcuni flirt il più importante quello con Giulia Salemi che però non ha avuto un riscontro positivo.

Oggi Monte parla al magazine di Uomini e Donne di Isabella a cui riconosce la capacità d’averlo fatto innamorare:” Lei è una persona discreta, anzi molto discreta. Non vuole che parli troppo di lei, di noi. Cerco sempre di evitare il discorso.” Francesco ha poi spiegato che rapporto ha con gli haters, con chi lo attacca e lo giudica nel web:” Sento meno la pressione mediatica forse anche per il percorso di Tale e quale, ma soprattutto perché la vivo in maniera diversa. Tante cose me le faccio scivolare addosso. Non mi interessa più. Mi sono stancato di leggere, vedere, sentire determinate cose sul mio conto, gossip assurdi, inventati. Ci rimanevo male all’inizio, adesso penso a me e alla mia vita che va avanti.“

Francesco Monte è decisamente cambiato, cose che prima lo irritavano oggi hanno poca importanza, ha imparato a farsi scivolare le cose addosso e in riferimento agli haters seriali quelli che per istituzione lo giudicano pensa che non meritano nessuna attenzione: “Sei un essere umano e certe cose possono relativamente ferirti. Poi a un certo punto mi sono stufato. Se a qualcuno non va bene come mi chiamo, come parlo o come piego il gomito… problemi suoi, a un certo punto. Negli anni ho fatto mio un consiglio che mi avevano dato tempo fa: essere più leggero sulle cose, dare meno importanza a cose che non ne hanno. “