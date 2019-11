Francesco Sole incantato da Giulia da quando era tronista

Francesco Sole tornato ad amare dopo circa due anni di solitudine, la musa del poeta del web si chiama Giulia Cavaglia ex corteggiatrice conosciuta dal pubblico per aver partecipato a Uomini e Donne in modo vivace e animato. Ospite del programma di Caterina Balivo Vieni da me Francesco Sole ha parlato del suo nuovo successo editoriale dove esprime pensieri e poesie sull’amore e sull’amicizia e poi si è commosso quando ha visto un filmato di Giulia che pubblicamente gli dichiara il suo amore. Nel raccontare quando ha conosciuto l’ex tronista per la prima volta Sole ha ricordato d’averla vista in tv e d’averla raggiunta a Torino il giorno dopo. La dichiarazione del blogger ha lasciato interdetti i followers che immediatamente hanno insinuato che i due stessero insieme mentre Giulia era tra le corteggiatrici di Lorenzo Ricciardi. La questione è stata dibattuta per molto e ha richiesto l’intervento di Francesco Sole, un intervento mirato a chiarire una volta per tutte la situazione.

Francesco Sole su Instagram: “Ho solo visto una replica di Witty tv”

Francesco Sole ha messo a tacere ogni gossip in merito ad un presunto suo rapporto con Giulia mentre lei era a Uomini e Donne, quando ha detto che l’ha vista in tv si riferiva solo ad una replica del programma in onda su Witty tv, lei ha fatto il suo percorso in modo onesto e sincero:” Me lo state chiedendo in tanti: l’altro giorno, dalla super Caterina Balivo, ho detto che ho incontrato Giulia dopo aver visto la puntata della non scelta (di Lorenzo Riccardi) e che il giorno dopo le ho scritto, che sono andato a trovarla e che da lì ci siamo conosciuti e abbiamo iniziato a frequentarci. Ovviamente era una replica che ho guardato su Witty, non è che lei ha fatto tutto il Trono dopo… Non è che eravamo insieme anche durante il suo Trono. Me lo avete scritto in un po’ e ci tenevo a precisarlo!” Lo scrittore ha così messo a tacere ogni dubbio e sospetto!

