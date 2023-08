Fuggono senza saldare il conto, poi aggrediscono il proprietario del ristorante che li insegue

Hanno pranzato in un ristorante etnico in viale Lecco a Como e, dopo aver consumato pietanze per un totale di 45 euro, hanno deciso che era arrivato il momento di partire, ma senza effettuare il pagamento.

Approfittando del pretesto fumare una sigaretta fuori dal locale, i due clienti – un ragazzo e una ragazza di 25 e 21 anni – sono fuggiti via. Il proprietario del ristorante, un uomo cinese di 47 anni, ha cercato di fermarli. Li ha raggiunti in piazza del Popolo e quando ha tentato di bloccarli per chiedere il pagamento, loro hanno riversato su di lui tutta la loro rabbia, colpendolo con calci e pugni. In particolare, un calcio lo ha colpito al volto facendogli perdere i sensi.

L’intervento della polizia

L’episodio è avvenuto intorno alle 14 del 25 agosto 2023. Una volante della questura di Como è intervenuta per via delle segnalazioni di alcuni passanti che hanno assistito alla rissa in atto. Il proprietario del ristorante è stato portato in ospedale ed è stato trattenuto a causa di una piccola frattura alla mandibola e una leggera emorragia cerebrale. I due giovani sono stati denunciati in stato di libertà per lesioni personali e insolvenza fraudolenta. Si tratta di un ragazzo di 25 anni con precedenti penali e residente a Varese e di una ragazza di 21 anni senza precedenti penali, residente a Vimercate, nel Monzese.