Gabriel Garko: “A 17 anni hanno tentato di abusare di me”

E’ in vena di confidenze Gabriel Garko che è in tour per promuovere il suo primo libro “Andata e Ritorno” che racconta la sua prima autobiografia scritta con l’aiuto di un professionista. L’attore che oggi può dirsi soddisfatto e sereno della sua vita professionale e anche privata ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi in cui ha rivelato d’essere stanco di rispondere a chi gli chiede cosa succede nella sua camera da letto, non vuole più rispondere a domande che riguardano il suo orientamento sessuale come se fosse l’unica cosa interessante della sua vita,

In proposito Garko ha dichiarato: “Sarà un’utopia, ma sogno un mondo dove non ci sia più bisogno di raccontare quello che succede nella camera da letto tra due persone. Dobbiamo superare le barriere, le etichette, i cliché e tutte queste maledette definizioni, lasciando a tutti la libertà di esprimersi come e quando vorranno. Non riesco più a tollerare chi punta il dito, chi giudica, chi vuole dare un nome a tutto e a tutti, e non voglio più sentire parlare di normalità”

Gabriel Garko rivela il tentato abuso subito d’adolescente

Gabriel Garko attore affermato è sicuramente molto più sicuro di se oggi rispetto al passato, è anche per questo che ha capito che poteva rivelare che d’adolescente ha subito un tentato abuso evento drammatico che rende noto solo adesso che la sua carriera è affermata perchè non voleva che un’informazione del genere fosse manipolata dalla stampa: “Perché lo dico solo ora? Perché con questo libro mi sono aperto più di quanto mi sarei aspettato e quell’episodio, che in verità credevo di aver rimosso, è tornato prepotente a farmi visita. Marco era un uomo “normale” agli occhi della società. Eppure, come vede, anche nelle famiglie più canoniche può succedere di tutto. In passato non l’avrei mai dichiarato perché avrebbe significato voler far parlare a tutti i costi di me e io, mi creda, non ho mai cavalcato le notizie per farmi pubblicità”.