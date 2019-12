Gabriel Garko innamorato: “Il mio cuore è occupato”

D’anni al centro del gossip sentimentale Gabriel Garko rivela al settimanale Mio d’essere arrivato ad un punto della sua carriera dove ha bisogno di distinguere la sua identità personale da quella del personaggio, l’attore più amato delle fiction italiane ha affermato che sta riscoprendo Dario persona e lo vuole distinguere dal personaggio pubblico Garko.

Gabriel è sicuramente un uomo maturo e può dirsi anche affermato professionalmente e questo lo ha spinto a comprendere che negli ultimi tempi il suo ruolo pubblico era troppo prevalente sull’uomo semplice e la riscoperta di questa parte di se stesso è stata determinante per capire molto cose importanti e allo stesso tempo semplici che la vita gli offre.

L’attore è convinto che il personaggio Garko sempre sulle prime pagine di gossip era ormai parte integrante della sua quotidianità anche quando non era sul set e questo non andava bene, per ovviare al malessere Gabriel ha iniziato un percorso diretto alla riscoperta di se stesso uomo comune: “Penso di aver cominciato un percorso, ma di non essere ancora arrivato alla fine. Ci sono giorni in cui inevitabilmente devo essere personaggio per difendermi dagli attacchi. Oggi riesco a ritagliarmi uno spazio tutto per me da dedicare alla famiglia che spesso è stata penalizzata dalla mia popolarità.

Gabriel Garko: “Sono felice, ho il cuore occupato”

Gabriel Garko non nega d’essere fidanzato, ma l’attore, che il gossip vuole in continua evoluzione sentimentale tanti gli amori che gli sono stati attribuiti per poi non rivelarsi veri, non vuole rendere pubblica questa storia ne tanto meno rivelare il nome della sua anima gemella.

L’attore ammette d’avere il cuore occupato, d’essere molto felice e tutto questo lo vuole tenere per se, non desidera condividere questo suo momento con nessuno se non con la persona che ama: “Il mio cuore è occupato e felice. Come va tra noi due? Va tutto benissimo. Il fatto che io non dica cose private della mia vita non nuoce a nessuno.”