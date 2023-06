Gardenville: tra le fiamme l’intera struttura

Forte incendio al Gardenville sulla Trossi a Biella. Oggi 28 giugno intorno alle 7.30 le fiamme hanno avvolto l’intero edificio: la serra e il magazzino sono stati distrutti. Almeno due le autobotti e molte di più le squadre di vigili del fuoco di Biella e Cossato giunte in loco e che in queste ore stanno tentando di domare il rogo. Sul posto è arrivata anche la Polizia di Stato per delimitare la zona: al momento sono chiuse al traffico le strade laterali che portano all’edificio.

Sul posto anche il personale della Questura, agenti di Polizia Locale di Biella e Gaglianico, tecnici preposti, sanitari del 118 e il vicesindaco Giacomo Moscarola. Presenti anche gli addetti dell’Arpa e il Nucleo Investigativo Antincendi. Colpita dall’incendio anche l’area dove erano presenti animali di vario tipo. Tuttavia, al momento non si sa se questi siano stati tratti in salvo o se sono rimasti vittime del rogo.

Continui scoppi all’interno della struttura

Inoltre, secondo diverse testimonianze raccolte sul posto, in seguito all’evento si sono registrati continui scoppi all’interno della struttura, ormai avvolta dalle fiamme. Gardenville ha inaugurato nel 1997 la sede di Biella. E’ specializzata nell’allestimento, manutenzione e cura di aree verdi sia a scopo decorativo che commerciale. L’azienda effettua forniture agli operatori del settore, unite a consulenze professionali.