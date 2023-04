Genova, 16enne accoltellata in centro storico

Sangue nel centro storico di Genova. Questa mattina 12 aprile 2023, intorno alle 6, una giovane di soli 16 anni è stata accoltellata in via San Luca. Nonostante la profonda ferita, la ragazza è riuscita a rimanere vigile e cosciente nell’attesa che arrivassero i soccorsi. In loco sono presto intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza della Croce Bianca Genovese e l’automedica Golf 4.

La vittima è stata portata in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova per un grosso taglio all’addome e ferite all’altezza dei reni. Secondo i medici non sarebbe in pericolo di vita. E’ intervenuta anche la polizia della città, che sta indagando sul caso cercando di far luce sulla dinamica dell’accoltellamento. Secondo le prime ricostruzioni ottenute grazie ai racconti della giovane, a ferirla sarebbe stato un ragazzo di 19 anni, che lei ha ammesso di conoscere.

Fermato l’aggressore, un ragazzo di 19 anni

Ha aggiunto che l’aggressore di origini colombiane, avrebbe tirato fuori il coltello senza un apparente motivo e l’avrebbe colpita. Non ci sarebbe stato nessun litigio tra i due prima di quel gesto violento e ingiustificato. Il giovane si trovava accanto alla vittima all’arrivo delle volanti ed è stato portato in questura dove al momento si trova in stato di fermo.