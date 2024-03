Genova: traffico in tilt a causa di un maxi tamponamento

Protagonisti due incidenti nelle prime ore di stamattina nel capoluogo ligure. Uno dei due è avvenuto all’altezza di Via Buozzi e ha visto coinvolte due automobili ma, fortunatamente, si è trattata di una collisione di lieve entità. Il bilancio, infatti, è privo di feriti. Solo disagi per la circolazione.

L’altro accadimento, invece, ha messo letteralmente in tilt il traffico: lunghe code sia in direzione Sampierdarena sia nel lato opposto congestionando anche il casello di Genova Ovest. Caos totale per la circolazione di Levante all’incirca tra le 8, ora in cui è avvenuto l’incidente, e le 10 di questa mattina quando si è riusciti lentamente a tornare alla normalità.

- Advertisement -

Si è trattato di un maxitamponamento avvenuto sulla sopraelevata all’altezza di Caricamento in direzione Ponente che ha coinvolto 8 veicoli, tra cui rientrano auto, moto e persino un’ambulanza.

Sono giunti sul punto del tamponamento gli operatori della Croce Bianca di Carignano, quelli della Nuova Volontari Moresco, della Croce Gialla, oltra alla polizia locale.

- Advertisement -

Tra le persone rimaste coinvolte, due sono state trasportate in ambulanza in codice giallo all’ospedale di Galliera.

Al momento sono in corso i rilievi in loco e le indagini da parte delle forze dell’ordine per la ricostruzione della dinamica dei fatti e per l’attribuzione delle responsabilità in questo maxitamponamento.