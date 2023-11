Gerry Scotti nozze rimandate con Gabriella: “Possono aspettare”

Gerry Scotti è tra i conduttori più amati del pubblico, recentemente ha pubblicato “Che cosa vi siete persi”, libro a cui tiene particolarmente. Intervistato dal magazine Oggi Scotti ha parlato del suo vissuto, di come ha affrontato alcune fasi della sua vita, e da cosa è stato deluso. In particolare il conduttore ha raccontato d’aver sofferto molto dopo il divorzio da Patrizia Grosso.

In quel momento della sua vita non solo è stato molto male, ma si è anche chiuso in se stesso: “E che la prima famiglia a fallire fosse proprio la mia è stato un dolore durato anni. Non potevo più svegliarmi con mio figlio Edoardo. Nel tempo sono riuscito a costruire un rapporto così profondo con lui che ha chiamato la sua prima figlia Virginia e io all’anagrafe sono Virginio Scotti.”

In seguito ha incontrato Gabriela Perino, i due sono insieme da 12 anni e hanno raggiunto il loro equilibrio. Scotti è molto felice con la nuova compagna, ma non ha nessuna intenzione di convolare a nozze almeno in questo momento: “Sono rimasto scottato. Associo il matrimonio a una profonda amarezza e alla burocrazia. Non è l’approccio giusto. L’amore c’è, il resto può aspettare”. La Perino non sembra interessata a convolare a nozze, condivide il pensiero del conduttore.

Gerry Scotti: “Ho perdonato tutti“

Gerry Scotti ha contratto il Covid in forma grave e ha temuto per la sua vita. Per questo dopo quell’esperienza ha deciso di non lasciare nulla d’irrisolto e ha ammesso d’aver perdonato tutti, non vuole provare nessun rancore o rimorso:

“Dopo aver provato paura per la mia vita, mi sono ripromesso di risolvere qualsiasi ruggine, grande e piccola. Ho perdonato tutti, anche chi avrebbe dovuto chiedermi scusa. Non sa quanto stia meglio. Sono leggero come una piuma”. Il conduttore ci tiene a precisare che ancora oggi conserva le amicizie della scuola, ci tiene molto.