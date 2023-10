GF, Schwazer vs Grecia Colmenares: lite furiosa

Apparentemente calmo e tranquillo, ma soprattutto controllato Alex Schwazer è tra i concorrenti più in vista dell’edizione in corso del Grande Fratello. Nella casa il campione olimpico ha raccontato la sua storia sportiva, dimostrando che rialzarsi dai drammi che la vita presenta è possibile. Il vissuto d’Alex è decisamente commovente e il pubblico sin dai primi giorni si è dimostrato affettuoso nei suoi confronti.

In queste ore, dopo giorni di calma apparente, Alex ha avuto una violenta lite con Grecia Colmenares. Per molti telespettatori lo sportivo ha fatto cadere finalmente la maschera della persona per bene ha dimostrato il suo carattere non proprio cauto. Da rilevare trascorre parte delle sue giornate ad allenarsi, l’interazione con i colleghi è ai minimi termini. Eppure nel pomeriggio ha aggredito Grecia Colmenares in giardino. Le ha più volte intimato di stare in silenzio.

- Advertisement -

Quel che è stato riscontrato non è tato cosa è stato detto, ma il modo. Alex è stato decisamente aggressivo con l’attrice che non ha mancato di nascondere il suo stupore. Il caso è scoppiato a causa del confronto tra Heidi e Massimiliano Varrese. Alcuni degli inquilini si sono trovati a parlare del presunto flirt non nato e hanno manifestato posizioni diverse. Interrotto da Grecia, Alex si è rivolto a lei in modo inaspettato.

Grecia Colmenares: “Che modi sono“

Impaurita Grecia Colmenares si è detta stupita della reazione dello sportivo. Il gieffino non solo le ha detto di tacere più volte, ma si è anche avvicinato a lei in modo non proprio sereno. Anche gli altri gieffino hanno invitato Alex a calmarsi e a valutare la situazione in modo diverso.

- Advertisement -

L’atteggiamento del campione olimpico ha stupito i fan che non hanno potuto evitare di commentare l’episodio, notando come Alex ha cambiato modo di fare facendo cadere la sua maschera da bravo uomo.