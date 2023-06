GF Vip 7, Oriana rivela la sua verità: Daniele fuori di se

La diatriba social tra Oriana Marzoli e Daniele dal Moro non si placa. I due ex gieffini nei giorni scorsi si sono detti addio e a quanto pare in modo burrascoso. Dopo vari post social, alcuni audio dove la modella venezuelana è in lacrime ora emergono nuovi dettagli che stanno appassionando i fans della coppia. Dopo essere stata accusata da Daniele d’essere interessata solo ai social, Oriana ha detto la sua in merito all’intera vicenda.

In una room di Twitter l’ex gieffina ha dato una versione dei fatti decisamente diversa dall’imprenditore veronese: “Questa è stata una relazione vera, mai creata per fare la ship. Questo spero sia chiaro perché io sono una sciocca perché ero infatuata e mi sono davvero innamorata di lui. Che pensate che mentivo? Mi sono innamorata, che volete che vi dica sono sciocca”.

- Advertisement -

Oriana ha anche spiegato lo scatto dove appare alla stazione con le valige, rivelando d’averlo fatto dopo che Daniele l’aveva invitata ad andare via dalla sua casa: “A scuola, quando ti invitano ad uscire che significa? Perché mi hanno invitata ad andarmene. Io non parlerò e non ho mai parlato male di lui. Non butterò mai mer** su una persona e non dico bugie. Quello che dico è sempre la verità. Secondo, non butto mer** su un’altra persona per uscirne meglio io. Però mi difendo dagli attacchi con la verità, senza mettere mer** sull’altra persona.“

Oriana Marzoli: “Ripeto: sono innamorata”

Oriana Marzoli ci tiene a sottolineare d’essere innamorata di Daniele, non si è avvicinata a lui per la popolarità: non lo avrebbe mai fatto. L’ex gieffina è dispiaciuta per la situazione che si è creata, ma a quanto pare non è dipesa da lei: “Ripeto: sono innamorata, è chiarissimo per me. Se dice che ha dubbi su questo mente, perché lo sa benissimo. Poteva chiamarmi perché non era bloccato per chiamarmi. Poteva scrivere ai nostri amici, che sono gli stessi. Non lo ha fatto. Poteva prendere la macchina visto che lo voleva tanto gridare e poteva venire a Milano a dirmelo. Ma evidentemente non voleva farlo dopo che mi ha invitato ad andarmene, no?” Il lungo sfogo d’Oriana ha provocato la reazione di Daniele che ha usato l’account del cugino visto che il suo è stato sospeso:

- Advertisement -

“Ho due certezze nella vita. La prima è che molte ORIANISTAS sono delle me**e. E la seconda è che tu non capisci un ca**o! Non è che se tu capisci quello che vuoi allora è la realtà dei fatti. Capisci solo quello che ti fa comodo, che è diverso. Che futuro può esserci in una relazione dove la tua ragazza non si fida di te senza che tu abbia fatto praticamente nulla. Tu hai fatto la qualunque e io alla fine ho scelto di fidarmi! Allora prima risolvi i tuoi problemi e poi forse sarai pronta per una relazione. Anche io ho molte insicurezze dovute a tutto quello che ho passato. Ma non le riverso su di te!”