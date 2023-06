GF Vip Daniele e Oriana pace fatta? Gli indizi!

Oriana Marzoli e Daniele dal Moro si sono conosciuti nella casa del GFVIP7. I due dopo un primo approccio non facile hanno capito d’essere attratti l’uno dall’altra. ma nel loft di Cinecittà hanno evitato di dare spettacolo. Una volta fuori hanno iniziato a frequentarsi documentando ogni loro spostamento sui social.

L’influencer ha poi raggiunto l’ex gieffino a Verona, città dove vive e lavora e per qualche giorno è stata sua ospite. Poi tutto è precipitato! Oriana ha ricevuto delle segnalazioni smentite da Daniele, quest’ultimo si è arrabbiato perchè si è sentito sotto osservazione e lei ha deciso di lasciare la città. Oriana si è mostrata sui social alla stazione di Verona con tanto di valige. Intanto l’ex gieffina ha condiviso alcuni audio su Tik Tok dov’è in lacrime.

- Advertisement -

Più volte Oriana ha ribadito che la fine della relazione con Daniele non aveva nessun margine d’essere colmata e da parte sua Dal Moro non ha mostrato nessun interesse a volersi riappacificare con l’ex coinquilina. Oggi le cose appaiono cambiate, alcuni indizi social rivelano che fra i due ex fidanzati potrebbe esserci stato un riavvicinamento: ma cosa sta succedendo? Oriana e Daniele hanno fatto pace? A quanto pare la venezuelana è tornata a Verona e questo ha reso felici gli Oriele, fan della coppia.

Oriana Marzoli è tornata a Verona

L’ex gieffina ha pubblicato un post dov’è ritratta in una nota palestra di Verona, per molti la stessa che frequenta Daniele. L’indizio induce a credere che fra i due ci sia stato un riavvicinamento, potrebbero essersi chiariti e tornati insieme. A conferma il fatto che anche Daniele ha postato un video della stessa location.

- Advertisement -

I due avrebbe fatto pace già da qualche giorno, sono scomparsi dai social, ma alcuni hanno rivelato d’averli visti insieme al supermercato. Resta da chiedersi: questa volta la quiete quanto durerà?