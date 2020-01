GF VIP, video Barbara Alberti e le parole shock contro Wanda Nara

Barbara Alberti questa volta offende pesantemente Wanda Nara, l’opinionista a fianco di Signorini. Barbara non curante della presenza delle telecamere e microfoni si é lasciata andare con commenti alquanto pesanti nei confronti di Wanda.

Parole shock su Wanda Nara

La scrittrice era in camera insieme a Rita Rusic, Licia Nunez ed Andrea Montovoli, i concorrenti del Grande Fratello Vip parlavano di chirurgia estetica. Quando Barbara Alberti ha dato del mostro a Wanda: ” Ma come Wanda Nara, che è alta un metro e mezzo e si è fatta l’ottava di seno. Dai è un mostro. Come? Si è lei….opss”. Proprio Rita ha cercato di avvertire Barbara toccando il suo microfono, ma la 76enne se ne é resa conto troppo tardi. Già nelle scorse puntate la scrittrice si era lasciata andare a giudizi pesanti prima su Imma Battaglia poi dando dell’assassino a Pasquale e un’altra allusione contro Valeria Marina.

Il video delle parole di Barbara Alberti

Nulla é sfuggito agli spettatori

Le parole pesanti di Barbara Alberti non sono sfuggite agli spettatori che hanno subito reso l’accaduto virale. Cosa dirà Wanda Nara nella puntata di questa sera?