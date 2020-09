GFVIP, Fausto Leali: “Perchè ho accettato”

Carriera affermata e volto storico della musica italiana Fausto Leali ha confermato d’essere uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip. Dopo tanti rumors e dubbi l’artista rivela d’aver accettato di partecipare al reality di Cinecittà per vari motivi, in primis quello economico.

Intervistato da Libero Quotidiano Fausto Leali ha spiegato che vista la situazione critica dei musicisti verificatesi in seguito all’emergenza Coronavirus probabilmente i concerti e la sua attività live non riprenderà prima del prossimo anno, di conseguenza perchè non provare a fare questa particolare esperienza? Leali poi non esita a confermare che la sua adesione è stata subordinata anche dal fatto che viene pagato:

“Vado lì anche perché sono pagato, non certo per beneficenza. Quella la faccio già a iosa”. Aspetto questo che Leali non ritiene affatto secondario. Il cantante ha poi aggiunto che l’invito a partecipare è arrivato da persone di cui si fida che l’hanno saputo convincere e incoraggiare, inoltre l’esperienza non gli sembra così dura per questo è pronto ad affrontarla con serenità.

GFVIP, Fausto Leali: “Vado perchè sono pagato”

Il debutto del Grande Fratello Vip è previsto per il 14 settembre, e anche questa stagione si annuncia ricca di rivelazioni. L’accettazione di Fausto Leali è stata per Alfonso Signorini una sorpresa, il conduttore spera che il cantante possa fare la differenza anche se quest’ultimo ha recentemente dichiarato di non essere un tipo litigioso, saprà adattarsi alla situazione.