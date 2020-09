GFVIP, Matilde Brandi inquilina contro il volere del marito

Matilde Brandi è ufficialmente una delle inquiline dell’imminente Grande Fratello Vip, l’ex ballerina ha deciso d’accettare la proposta d’Alfonso Signorini perché il reality è sicuramente un trampolino di rilancio. La Brandi si è concessa in un’intervista al settimanale DiPiù a cui ha rivelato quanto è emozionata d’affrontare questa avventura.

L’ex ballerina spera di far conoscere all’interno del Grande Fratello la sua vera personalità, quella parte di se che il pubblico non ha mai percepito e che difficilmente è apparsa davanti alle telecamere. Un’esperienza diversa che è certa che la caratterizzerà in modo particolare. Matilde ha poi rivelato che il marito Marco Costantini non ha approvato la sua decisione, avrebbe preferito che non si esponesse così pubblicamente ma soprattutto in un reality così seguito:

“Come l’ha presa il mio compagno? Marco non è molto d’accordo. Lui è molto diverso da me. Non lavora nel mondo dello spettacolo. È un uomo molto serio, quindi chiaramente non approva la mia scelta. Però, mi lascia fare, come sempre. Alla fine ho deciso io. Marco, comunque, è un bravissimo padre. È molto presente, quindi sono tranquilla. So che le ragazze sono in buone mani”.

GFVIP, Matilde Brandi: “Non mi innamorerò nella casa”

Matilde Brandi ha poi ammesso che è certa che non potrà innamorarsi nella casa, tra i suoi coinquilini non c’è nessuno che potrebbe farle perdere la testa: “Ho visto i nomi dei concorrenti maschili e, sinceramente, non ho notato nessuno per cui potrei perdere la testa. Poi ho un compagno e anche se la nostra relazione va avanti tra alti e bassi innamorarmi di nuovo non è la mia priorità. Ma poi non scherziamo: ho due figlie”. Per Matilde Brandi sarà solo un nuovo modo d’apparire, ma soprattutto di farsi conoscere nella sua quotidianità.