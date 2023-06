Gfvip7, Daniele dal Moro in causa con Mediaset: “Ora non posso parlare”

L’uscita di Daniele dal Moro dalla casa del GFVIP7 è stata caratterizzata da una serie di polemiche. L’ex gieffino è stato eliminato, a pochi giorni dalla finale, a causa di alcuni atteggiamenti che i vertici Mediaset non hanno approvato. Daniele non ha condiviso le decisioni della dirigenza di rete e appena fuori ha minacciato di raccontare la verità sul reality.

Oggi a distanza di mesi e dopo essere stato protagonista del gossip per la sua tormentata storia con Oriana Marzoli, Daniele ha rivelato un retroscena inatteso sul caso che l’ha travolto al Grande Fratello. L’ex tronista ha aperto un suo canale Twitch e ha rivelato i motivi per cui non ha ancora rivelato la verità su quello che è successo nel reality. A quanto pare Daniele è passato alle vie legali e sarebbe in causa proprio con Mediaset:

- Advertisement -

“Non vorrei entrare in tematiche scottanti però vi assicuro che dalle prossime live darò sfogo a tutto quello di cui voglio parlare da mesi, a tutte le cose che voglio dire.” Ha poi spiegato: “Vi ricordate l’altra volta quando sono uscito dalla Casa e ho fatto un post dove ho detto: Prima o poi vi racconterò? Il problema è che non lo posso fare, perché siccome… siccome sono in causa non lo posso fare. Devo stare zitto. Perché buono sì, ma non cog***ne. Quindi a tempo debito, io mi ricordo sempre”.

Daniele dal Moro: “Spiegazione solo rimandata”

L’ex tronsita ha rassicurato i fans che presto parlerà e dirà cos’è successo prima della sua uscita dalla casa. Daniele non vede l’ora di porre in cattiva luce il reality e la sua produzione certo di dire molto di più di quanto è stato rivelato fino ad ora. Insomma a causa dei termini legali Dal Moro ha solo rimandato la sua spiegazione ma è pronto a renderla pubblica appena gli sarà possibile.

- Advertisement -

Intanto si gode il ritorno di fiamma con Oriana. I due dopo una serie di liti anche social sono tornati insieme. Sono riusciti a chiarirsi e per il momento si stanno dando un’altra opportunità: quanto durerà questa volta la pace?