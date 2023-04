Gfvip7, Luca Onestini commenta la vittoria di Nikita: ecco cosa pensa

Ospite di Sophie Codegoni a Casa Chi, Luca Onestini ha fatto un bilancio della sua esperienza al GFVIP7. Protagonista a lungo di un rapporto complicato con Nikita Pelizon oggi ha una visione diversa della situazione. Inizialmente i due nella casa si sono molto avvicinati e sembrava stesse succedendo qualcosa, ma poi le cose sono cambiate.

Nikita e Luca hanno più volte litigato e per giorni non si sono neanche rivolti parola. Gli ultimi giorni hanno avuto un riavvicinamento civile. Oggi l’ex gieffino ha commentato la vittoria dell’influencer dimostrandosi sempre composto e molto diplomatico: “Non faccio mai il tifo contro nessuno. Ma sicuramente facevo il tifo per persone che erano più vicine, amici, e non facevo il tifo per lei, ma ha vinto Nikita, quindi congratulazioni. Io sono troppo buono, continuerò sempre a fare così. Io avevo visto che aveva perso i suoi amici vicini e non volevo vivesse in isolamento.

Ha poi aggiunto: “A me è sembrato particolare che sia stata creduta la parte che ha fatto, ma va bene così. Il pubblico ha deciso di premiare questo atteggiamento, avete già un copione per la prossima edizione.” Luca è convinto che Nikita abbia interpretato un ruolo che l’ha portata alla vittoria: “Io faccio i complimenti a lei, che si goda la vita.”

Luca Onestini e Ivana Mrazova: un futuro insieme?

Nella casa di Cinecittà Luca Onestini ha potuto confrontarsi ancora una volta con l’ex Ivana Mrazova, con cui ha avuto una storia importante nata proprio nella casa del GFVIP. I due si sono parlati e chiariti e a quanto pare hanno capito che il loro amore non era del tutto esaurito. Cosa succederà ora?

Luca ha riferito di non escludere il ritorno anche se non vuole precipitare le cose: “Abbiamo recuperato un rapporto che prima non avevamo. Forse è stata l’emozione più forte che ho vissuto in casa, anzi senza forse. Ci siamo sentiti, è stato bello, però per il resto nella vita privata adesso vorrei godermi la privacy. Il ritorno non lo escludo ma tutto assolutamente con calma, dobbiamo capire tante cose insieme, senza dover giustificare tutto quello che facciamo o non facciamo. La vita ci aspetta libera.”