Giacomo Urtis bacio a sorpresa: chi è la nuova fiamma del medico?

Giacomo Urtis medico chirurgo plastico molto amato tra i vip ha pubblicato su Instagram uno scatto dove bacia la sua nuova fiamma, la bella Adriana Peluso ex corteggiatrice di Uomini e Donne e ex protagonista del Grande Fratello.

Lo scatto conferma un’amicizia nata lo scorso anno e va a contrastare l’idea d’omosessualità che tutti hanno accreditato al medico. Oggi Giacomo si dichiara bisex e molto preso d’Adriana che a quanto pare gli ha fatto riscoprire una nuova sessualità. Nel post pubblicato su Instagram Giacomo definisce Adriana l’unica donna che lo sa rendere un galantuomo aspetto questo che lo rende felice e appagato.

Ovviamente i followers si sono scatenati nel commentare l’immagine del bacio che non appare troppo appassionato, non tutti hanno creduto alle sue dichiarazioni eppure il medico è convinto che Adriana sia la persona giusta per fargli provare dei momenti unici e appassionati e a quanto pare anche l’ex gieffina ne è convinta visto che ha condiviso lo scatto anche sul suo profilo social.

Giacomo ha risposto ad un utente che gli ha chiesto: “Giacomo ma non eri gay?” e lui ha risposto: “Bisex”.

Giacomo Urtis ex fidanzato di Rodrigo Alves il Ken umano

Giacomo Urtis si è fatto conoscere al pubblico grazie alla sua partecipazione all’Isola dei Famosi, anche se è ricordato soprattutto per la sua chiacchierata storia con Rodrigo Alves ex Ken umano e attualmente trasformatosi in Jessica. La loro storia per un periodo è stata di dominio pubblico e per questo non si sa quanto sia attendibile visto che del chirurgo non si conoscono ulteriori relazioni.