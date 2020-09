Giada Giovanelli, ex di Temptation Island: foto shock su Instagram

Non ha lasciato dubbi a incertezze la foto shock con tanto di post e storia pubblicata da Giada Giovanelli sul suo profilo Instagram. L’ex protagonista di Temptation Island ha partecipato al reality dei sentimenti nel 2018 insieme al fidanzato Francesco Branco, la coppia ha superato la prova ed è riuscita a rimanere insieme nonostante le tante tentazioni del programma.

Giada ha reso noto su Instagram d’aver subito un’aggressione dal padre e anche se lo ha giustificato affermando che era la prima volta che succedeva ha invitato tutte le donne a denunciare sempre. Giada si è recata al pronto soccorso con il naso sanguinante e non ha potuto fare a meno di mettere l’accento su una realtà che può colpire chiunque.

“Ecco mio padre. Prima che vengo fraintesa, è la prima volta che accade ma a volte le parole fanno più male. Non mi ha mai fatto mancare niente ma questo non giustifica certe cose. E come ho detto prima, mi sono rotta il c… Ora sono al pronto soccorso, sto bene ma sono molto incazzata.”

Giada Giovanelli picchiata dal padre: i fans scioccati!

Ovviamente la denuncia di Giada Giovanelli ha provocato un eco mediatico non indifferente, i primi a manifestare solidarietà alla ragazza sono stati proprio i fans che l’hanno invitata a non permettere a nessuno di farle del male. Da rilevare che per il momento nessun commento è arrivato, neanche via social, dal fidanzato di Giada Francesco Branco che a quanto pare per motivi non dichiarati ha preferito scegliere il silenzio.

Giada chiude il suo profilo instagram

Sono a casa, mi scuso per la foto di prima che è stata un po’ forte.. L’ho fatto perché avevo voglia di lasciarmi andare, avevo voglia che “una persona” si renda conto di certe cose e che magari ci rifletta per bene su.. avevo voglia di farmi vedere a tutti quelli che mi scrivono “che problemi hai tu che non fai un caz*o tutto il giorno”. Avevo voglia di esser me stessa. Sono una persona forte perché la vita mi ha portata ad esser così e non mostrare i miei problemi, ma arrivi ad un punto che scoppi. Dobbiamo smetterla di far vedere che la nostra vita sia perfetta. Oggi ho litigato e poi è successo quello che è successo, e sicuramente chiarirò con chi devo chiarire perché, per chi mi segue da un po’ sa che non lascio nulla incompleto perché soprattutto in certi casi è giusto così. Sicuramente vi chiedo di non farmi domande particolari perché non posso raccontarvi tutta la via vita perché non sarebbe corretto nei confronti dei miei cari. Il messaggio che voglio mandare è di non vergognarsi, magari è servito a qualcuno/a di voi raccontare questa cosa..accettate ciò che vi capita ma bisogna rialzarsi sempre e mai nessuno ci deve far sentire in difetto (anche se a volte è più facile a dirlo che a farlo). Ho letto alcuni dei vostri messaggi e vi ringrazio, stasera sono un po’ “sulle nuvole” perché sono veramente a pezzi, però da domani cercherò di farvi compagnia con il mio solito sorriso e parlare di cose più leggere. È stato difficile parlare con voi perché perché più persone sanno che per me è reale la cosa (forse questa frase è un po’ complicata da capire per chi non ci è passato). Buonanotte, domani è un altro giorno.