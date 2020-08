Temptation Island targata Alessia Marcuzzi: chi sono le prime due coppie?

Presentate da Mediaset le prime coppie dell'imminente edizione di Temptation Island targata Alessia Marcuzzi che per l'occasione andrà in onda in versione nip

Sta per ripartire Temptation Island condotto da Alessia Marcuzzi, che per quest’anno si dedica a risolvere alcuni problemi di coppia di fidanzati, per il momento, ancora sconosciuti al grande pubblico del reality dei sentimenti.

In queste ore la redazione del programma sta presentando le prime coppie che parteciperanno al reality, pronte a mettere sotto esame il loro amore e a subire tutto quello che potrebbe succedere nei due villaggi. I fidanzati e fidanzate saranno separati e sottoposti a continue tentazioni, solo un vero amore potrà uscire indenne dalla prova e l’edizioni precedenti lo hanno dimostrato.

Per il momento la prima coppia presentata è quella formata da Carlotta e Nello fidanzati da 6 anni, convivono ma la giovane vorrebbe sposarsi mentre al fidanzato basta la convivenza. A scrivere a Temptation è proprio Carlotta che vuole la svolta nella sua vita, svolta che spera d’avere grazie all’aiuto del reality: “O ci sposiamo o ci lasciamo”, è la dichiarazione di Carlotta nel promo.

Temptation Island, Nadia e Antonio pronti a testare il loro amore

Nadia e Antonio sono la prima coppia apparsa nei promo di Mediaset, i due stanno insieme da quasi due anni ma la differenza d’età sembra essere un problema per loro. Antonio dieci anni più grande di Nadia vede in lei una ragazzina viziata, mentre Nadia non ha nessuna intenzione di fare la donna dedita solo alla casa. Le riprese di Temptation Island inizieranno il 24 Agosto sempre nel residente Is Morus Relais che nelle settimane scorse ha subito un incendio. Nel rispetto delle regole Coronavirus il programma dovrebbe andare in onda a settembre incerta ancora la data ufficiale.