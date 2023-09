Gigi Buffon rivelazioni inattese su Ilaria: “In 10 anni non mi ha mai reso infelice”

Oggi Capo Delegazione della Nazionale Italiana, Gigi Buffon è molto soddisfatto del ruolo affidatogli. Svolgerà questo prestigioso compito a fianco del nuovo ct Luciano Spalletti e spera di condurre la squadra alla conquista di grandi risultati. Intervistato da tg1 l’ex portiere della Nazionale è apparso sereno e soddisfatto, ha anche superato il momento no legato all’addio ai campi di calcio.

Oltre a parlare del suo futuro professionale Buffon ha speso parole d’affetto nei confronti della compagna Ilaria D’Amico. Solitamente l’ex calciatore non parla della sua vita privata ma in quest’occasione si è lasciato andare a dei complimenti insoliti nei confronti della giornalista. I due sono legati da 10 anni e hanno avuto anche un figlio, Leopoldo. Buffon è padre anche di due ragazzi, Louis e Thomas nati dall’unione con Alena Seredova. Anche Ilaria ha un figlio avuto con l’ex Rocco Attisani.

- Advertisement -

In merito all’imminenti nozze annunciate dal volto Sky in una recente intervista rilasciata al Corriere della sera, Buffon non si è tirato indietro. Ha anche aggiunto che Ilaria, in 10 anni di relazione, lo ha sempre reso felice: “Quello che conta ciò che c’è dietro a questa festa, ed è quello che mi rende più felice e che mi rassicura anche per il mio futuro di vita. Devo dire che con Ilaria non c’è stato un giorno in cui non sono stato felice”.

Ilaria D’Amico: “nozze si ma non subito“

Ilaria D’Amico ha reso noto che finalmente Gigi Buffon le ha chiesto di sposarlo in modo romantico: ha organizzato tutto alla perfezione e lei non poteva dire di no. Pensavano di sposarsi a Giugno, ma con il nuovo incarico dell’ex portiere alla Nazionale ora dovranno pensare ad una nuova data:

- Advertisement -

“Ci eravamo detti di farlo a giugno 2024, con calma. Poi è arrivato il nuovo impegno di Gigi con la Nazionale. E quindi rischieremmo, con gli Europei, di sposarci in una birreria bavarese… Scherziamo e diciamo che siamo come Renzo e Lucia. Vedremo, magari anticiperemo, ma sarà di certo un momento intimo, senza clamore”.