Giorgia Soleri confessioni inattese su Damiano dei Maneskin: “Ne valeva la pena!”

Giorgia Soleri, nota come ex fidanzata di Damiano dei Maneskin, si è resa disponibile a rispondere alle tante curiosità dei fans. Molto attiva sui social dove non manca di promuovere le sue battaglie personali, Giorgia è impegnata su vari fronti alcuni anche d’un certo rilievo. Per anni ha avuto al suo fianco il frontman della band italiana del momento e i molti si chiedono se oggi ha trovato un suo equilibrio da sola.

La giovane non nega d’aver vissuto dei giorni difficili, ma in ogni modo ogni scelta fatta e ogni momento meritava d’essere vissuto. Ha imparato a stare sola in modo molto semplice e a dir poco spontaneo: “Con discreti calci in cu*o, alcuni momenti di solitudine, tante lacrime e una dose non quantificabile di forza. Ma giuro: ne vale la pena. E poi sarà più bello anche stare con altre persone”.

Giorgia invita i fans a puntare su se stessi e non appoggiarsi necessariamente a qualcuno: “Non sei senza la tua persona, hai ancora quella più importante: te. Abbracciati e accogli anche questo momento doloroso. Sarà bellissimo prenderti la mano e accompagnarti verso la luce”. Ha poi precisato: “Non credo le persone si possano possedere e credo ancora meno nel lasciarsi andare e riprendersi. Credo nello scegliersi ogni giorno, con cura e impegno. Ognuno di sé, ma anche per l’altro”.

Giorgia Soleri: “L’addio, il trasloco è stato tutto faticoso“

Nonostante le buone intenzioni di credere nel futuro e di prendersi cura di se stessa di più di quanto ha fatto finora, Giorgia Soleri ha ammesso che l’addio a Damiano, come il trasloco in una nuova casa non è stato facile. E’ stato impegnativo e faticoso:

“Io che penso che per fortuna ho ascendente e luna in Gemelli altrimenti il mio sole in Capricorno, che odia i cambiamenti, sai come l’avrebbe presa la fine di una storia di lunga più di cinque anni e un trasloco nel giro di sei mesi?”.