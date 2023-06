Giorgia Soleri senza filtri: “Arrabbiata, ferita e delusa”

Dopo l’eco mediatico che l’ha travolta Giorgia Soleri ha deciso di dire la sua. L’ex fidanzata di Damiano dei Maneskin si è ritrovata al centro del gossip e questo a causa del video che ritrae il frontman del gruppo mentre bacia un’altra ragazza, per molti un’amica anche della giovane ex protagonista di Pechino Express.

L’influencer ha pubblicato una serie di storie dove rivela tutta la delusione del momento. Ha poi fatto una rivelazione inattesa che ha spiazzato i fan. La Soleri ha rotto il silenzio, ma è apparsa decisamente riflessiva e composta: “Trovo che per poter vivere la propria sessualità in modo libero, consensuale e completo sia bellissimo e arricchente per sé e per tutte le persone che, in modi diversi, si rapportano a noi Non considero l’esclusività un valore (al contrario lo è l’inclusività)“,

Ha poi aggiunto: “…motivo per cui la relazione tra me e Damiano era, di comune accordo e in modo del tutto consensuale, non monogama. Mi rendo conto che per alcuni può essere complesso da comprendere, ma il fatto che ci sia stato qualsiasi tipo di interazione con altre persone non è il fulcro del problema.” A quanto pare la it girl non è affatto sconvolta dal presunto tradimento. La Soleri ci tiene però a tutelare questo momento non facile: “Per tutelarci però in questo momento delicato fatto di enormi cambiamenti, avevo esplicitamente chiesto di avere un po’ di discrezione nelle nostre vite pubbliche, almeno fino al giorno in cui (per evitare articoli su articoli di supposizioni e insinuazioni) avremmo comunicato di non essere più una coppia: cosa che doveva succedere oggi”.

Giorgia Soleri: “Avrebbe potuto evitare Damiano?“

Nonostante un atteggiamento di rassegnazione, ma anche di comprensione Giorgia non nega d’essere delusa e anche arrabbiata perchè Damiano avrebbe potuto evitare tutto questo clamore: “Ma per quanto io sia arrabbiata, ferita e delusa non posso non considerare la nostra natura umana, fatta di tentativi ed errori. Avrebbe potuto evitare Damiano? Probabilmente sì.“

La Soleri riconosce poi che tutti possono sbagliare, c’è un lato umano che non è invincibile. Poi invita i followers a rispettare il momento e mostrare maggiore discrezione: “Non siamo cartonati, ma carne ed ossa, sentimenti e paure. Soffriamo e ridiamo come chiunque. Vi chiedo solo di aver rispetto di noi come persone e di questo amore che è stato fortissimo, intenso e profondo”.