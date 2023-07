Giovane ucciso a Chiavari: Mahmoud Sayed è stato decapitato. Il motivo è che voleva lasciare il posto di lavoro

Orrore lungo le coste liguri: un giovane egiziano di 19 anni, Mahmoud Abdalla, ha perso la vita in circostanze atroci. La macabra scoperta del suo corpo mutilato sulla spiaggia il 24 luglio scorso ha sconvolto l’intera comunità.

Le indagini hanno portato a una svolta drammatica, rivelando che dietro questo brutale omicidio si nasconde un litigio scaturito tra il giovane e il suo datore di lavoro presso un negozio di barbiere a Chiavari. Il ragazzo aveva espresso il desiderio di lasciare il posto per un nuovo impiego in un altro esercizio commerciale, scatenando così l’ira del suo datore di lavoro.

Abdelwahab Ahmed Gamal Kamel, conosciuto come “Bob,” 26 anni, residente a Genova, e Mohamed Ali Abdelghani Ali, soprannominato “Tito,” 27 anni, residente a Chiavari, sono stati fermati e accusati di omicidio volontario aggravato e soppressione di cadavere.

Secondo le testimonianze emerse, i due uomini avrebbero commesso l’omicidio con un punteruolo. Successivamente, avrebbero occultato il cadavere in una valigia e, a bordo di un taxi, lo avrebbero trasportato dalla città di Genova a Chiavari.

Una volta giunti sulla spiaggia, hanno macabramente decapitato il corpo e amputato le mani, per poi gettarne i resti in mare, cercando di cancellare ogni traccia dell’atroce crimine.

Gli interrogatori dei sospettati hanno portato a reciproche accuse riguardo allo smembramento del cadavere, e alla ferocia di un delitto così spietato. L’indagine continua per far luce su tutti i dettagli di questa terribile vicenda, nella speranza di far giustizia per il giovane Mahmoud Abdalla.